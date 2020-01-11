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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Babel’den gönderme!

Babel’den gönderme!

Ajax'a kiralanan , ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Ajax'a kiralanan , ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. basınına konuşan yıldız, "Her şey hızlı gelişti ama mutluyum. Ben her zaman Ajax taraftarıydım. Tekrar kulübüm için oynama fikri benim için onur vericiydi" dedi. Aldığı maaşın bir bölümünden feragat etmesiyle ilgili de, "Bu durumu EURO 2020 öncesi yatırım olarak görüyorum. oynamak için uğraşan bir takıma geldim. 'da ilk yarı biraz zor geçmişti" diye konuştu.

İYİ TRANSFER!
Ajax Teknik Direktörü Ten Hag de Ryan Babel'in transferiyle ilgili konuştu. Başarılı hoca, "Ara dönemi her zaman risklidir. Babel gibi bir oyuncuyu bulduğunuz zaman acele etmek zorundasınız. İyi bir transfer yaptık" dedi.

KIZDIRDI
Özellikle son haftalarda etkisiz futbolu nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Ryan Babel'in Hollanda'da Galatasaray'ı hedef alan sözleri taraftarları bir kez daha kızdırdı.

  1. 11.1.2020
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