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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Arda için talep gelmedi

Arda için talep gelmedi

Başkan Yardımcısı , 'la ilgili kendilerine ulaşan bir talep olmadığını söyledi.

Başkan Yardımcısı , 'la ilgili kendilerine ulaşan bir talep olmadığını söyledi. Günay, "Teknik heyetimizin bizden talebi olmadı. Arda Turan'ın kendisinden de menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi gelmedi" dedi.
  1. 11.1.2020
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