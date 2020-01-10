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10 Ocak 2020, Cuma
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5 aday arasında

Belhanda 5 aday arasında

Ocak döneminde ofansif hattını güçlendirmek isteyen 'un listesinde olan 5 opsiyon arasında 'nın da olduğu iddia edildi.

Ocak döneminde ofansif hattını güçlendirmek isteyen 'un listesinde olan 5 opsiyon arasında 'nın da olduğu iddia edildi. L'Equipe'in haberine göre Lyon, Filip Kostic, Roussillon, Joan Jordan ve Kenny Lala ve Belhanda'yla ilgileniyor. Her transfer döneminde adı özellikle Arap ve kulüpleriyle anılan Faslı yıldızdan yüksek bonservis geliri bekleyen sarı-kırmızılılara ise henüz teklif gitmediği fakat sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.
  1. 10.1.2020
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