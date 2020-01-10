Babel Ajax’ta
Galatasaray ve Ajax, Ryan Babel'in kiralanması konusunda anlaştı. Babel'in menajeri Winny Haatrecht yaptığı açıklamada, "Ryan Babel maaşının bir kısmını Galatasaray'a bırakıp Ajax'a gitmeye hazır. Bu transferde hem Ajax'a hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor" demişti.
VEDA ETTİ
Ajax, Reres ve Promes'in aynı anda sakatlanmasının ardından Babel'i kadrosuna kattı. Dün takım arkadaşlarıyla vedalaşan ve Hollanda'nın yolunu tutan yıldız, altyapısından yetiştiği takıma katılacak ve Koeman'ın da gözü önünde olacak.
- 10.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Babel Ajax’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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