Babel Ajax’ta - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Babel Ajax’ta

Babel ’ta

Babel Ajax’ta

ve , 'in kiralanması konusunda anlaştı. Babel'in menajeri yaptığı açıklamada, "Ryan Babel maaşının bir kısmını Galatasaray'a bırakıp Ajax'a gitmeye hazır. Bu transferde hem Ajax'a hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor" demişti.

ve , 'in kiralanması konusunda anlaştı. Babel'in menajeri yaptığı açıklamada, "Ryan Babel maaşının bir kısmını Galatasaray'a bırakıp Ajax'a gitmeye hazır. Bu transferde hem Ajax'a hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor" demişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından taraflar 24 saati geçmeden el sıkıştı. sıkıntısı bulunan Galatasaray'ın Babel'in maaşını ödeyerek, Ajax'tan bonservis alacağı öğrenildi. Ayrıca Babel de alacaklarından vazgeçecek. 2 milyon euro imza parası karşılığında Galatasaray'a gelen oyuncu, 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme yapmıştı.

VEDA ETTİ
Ajax, Reres ve Promes'in aynı anda sakatlanmasının ardından Babel'i kadrosuna kattı. Dün takım arkadaşlarıyla vedalaşan ve 'nın yolunu tutan yıldız, altyapısından yetiştiği takıma katılacak ve Koeman'ın da gözü önünde olacak.
  1. 10.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Babel Ajax’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN