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09 Ocak 2020, Perşembe
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Terim çok keyifli

Terim çok keyifli

'ın 'daki çalışmaları devam ediyor. 'in çalışmalarda bir hayli keyifli olması gözlerden kaçmıyor.

'ın 'daki çalışmaları devam ediyor. 'in çalışmalarda bir hayli keyifli olması gözlerden kaçmıyor. Bunun sebebi ve yönetiminin Onyekuru, Saracchi gibi transferleri kampa yetiştirmesi.
  1. 9.1.2020
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