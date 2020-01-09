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09 Ocak 2020, Perşembe
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'ndan 'e ceza

TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu () , - Ormanspor kadın basketbol müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı 'e 35 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

'nde 4 Ocak'ta oynanan - Ormanspor maçının ardından kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Galatasaray Başkanı 'e para cezası verildi.

'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in, 04.01.2020 tarihinde 'da oynanan Galatasaray – OGM Ormanspor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak; 05.01.2020 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle ve ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 30/2. ve 30/5. maddeleri gereğince takdiren 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

  1. 09.01.2020
  2. Güncelleme: 09.01.2020 22:43
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