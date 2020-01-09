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09 Ocak 2020, Perşembe
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Saracchi çabuk alıştı

Saracchi çabuk alıştı

Aslan'ın yeni transferi , çabuk uyum sağladı. Uruguaylı sol bek, vatandaşı sayesinde hiç sorun çekmezken da genç ismi sıcakkanlılıkla karşıladı.

Aslan'ın yeni transferi , çabuk uyum sağladı. Uruguaylı sol bek, vatandaşı sayesinde hiç sorun çekmezken da genç ismi sıcakkanlılıkla karşıladı. 33 yaşındaki golcü, İnstagram'dan Saracchi ve Muslera'nın keyifli görüntülerini paylaştı. 21 yaşındaki futbolcu, çalışkanlığıyla da dikkat çekiyor.
  1. 9.1.2020
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