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09 Ocak 2020, Perşembe
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hem ’yı hem Seri’yi istiyor

Lyon hem Belhanda’yı hem Seri’yi istiyor

İlk devrede beklenileni veremeyen ve Younes 'ya 'un talip olduğu öğrenildi.

İlk devrede beklenileni veremeyen ve Younes 'ya 'un talip olduğu öğrenildi. Fransız basını, Lyon'un Seri için bonservisini elinde bulunduran kulübü Fulham'a 14 milyon euro'luk bir teklif sunduğunu yazdı. Ayrıca Belhanda için de "Lyon, onu alarak Şampiyonlar Ligi potasında kalmaya çalışacak" ifadeleri yer aldı. Ancak Aslan'da teknik direktör , oyun planı içinde önemli rol tutan iki futbolcusunu da devre arasında göndermeyi düşünmüyor. Belhanda için ciddi bir bonservis bedeli önerilirse o zaman satışına onay verecek.
  1. 9.1.2020
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