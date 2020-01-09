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09 Ocak 2020, Perşembe
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İşte 'ın yeni transferi Jese Sekidika'nın ilk sözleri!

İşte Galatasaray'ın yeni transferi Jese Sekidika'nın ilk sözleri!

'ın 1'inci Lig ekibi 'dan bedelsiz olarak ettiği Nijeryalı futbolcu , resmi sözleşmeye imza atmasının ardından Galatasaray Başkanı ve ikinci başkan ile birlikte kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılıların yeni transferi , 'ın çok büyük bir camia olduğunu belirterek, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi" dedi.

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Jesse'nin Galatasaray'a ciddi katkıda bulunacağını dile getiren Galatasaray Başkanı , "Sevgili Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Biz onun dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu.

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Galatasaray İkinci Başkanı ise, Jesse Sekidika transferi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Aramıza hoşgeldi. Kendisine başarılar diliyorum. 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyorum."

  1. 09.01.2020
  2. Güncelleme: 09.01.2020 20:18
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