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09 Ocak 2020, Perşembe
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Falcao'nun gömleği sosyal medyayı salladı!

Falcao'nun gömleği sosyal medyayı salladı!

'ın Kolombiyalı golcüsü sosyal medya hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını paylaştı. Yıldız futbolcunun giydiği gömlek taraftar tarafından binlerce yorum aldı.

'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü taraftarların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yıldız futbolcu son olarak, sosyal medya hesabından eşi Lorelei Taron ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Eşiyle uyumlu olması için altın tonlarında bir gömlek giyen Falcao'nun bu tercihi taraftarlardan büyük etkileşim aldı. Falcao'nun bu tarzı genel olarak beğenildi.

İşte o paylaşım...


Gelen yorumlardan bazıları




  1. 09.01.2020
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