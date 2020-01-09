Falcao'nun gömleği sosyal medyayı salladı!
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao sosyal medya hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını paylaştı. Yıldız futbolcunun giydiği gömlek taraftar tarafından binlerce yorum aldı.
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao taraftarların ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Yıldız futbolcu son olarak, sosyal medya hesabından eşi Lorelei Taron ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Eşiyle uyumlu olması için altın tonlarında bir gömlek giyen Falcao'nun bu tercihi taraftarlardan büyük etkileşim aldı. Falcao'nun bu tarzı genel olarak beğenildi.
İşte o paylaşım...
Gelen yorumlardan bazıları
- 09.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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