Falcao'nun gömleği sosyal medyayı salladı!

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao taraftarların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yıldız futbolcu son olarak, sosyal medya hesabından eşi Lorelei Taron ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Eşiyle uyumlu olması için altın tonlarında bir gömlek giyen Falcao'nun bu tercihi taraftarlardan büyük etkileşim aldı. Falcao'nun bu tarzı genel olarak beğenildi.

İşte o paylaşım...





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