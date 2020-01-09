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09 Ocak 2020, Perşembe
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Falcao güçleniyor

Falcao güçleniyor

'ın ilk yarıda sakatlığı sebebiyle fazla yararlanamadığı , 'da güç topluyor.

'ın ilk yarıda sakatlığı sebebiyle fazla yararlanamadığı , 'da güç topluyor. Kolombiyalı yıldızın antrenmanlarda adeta ayağı yere değmiyor. Kondisyoner Alberto Bartali'nin yaptırdığı çalışmalardaki hırsıyla dikkat çekiyor.
  1. 9.1.2020
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