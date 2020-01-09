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09 Ocak 2020, Perşembe
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Çifte idman

Çifte idman

Cimbom ikinci devre hazırlıklarına 'da devam ediyor. Dün de yönetiminde çift idman yaptı. Sarı-kırmızılı oyuncuların bir hayli hırslı olduğu gözlerden kaçmadı.

Cimbom ikinci devre hazırlıklarına 'da devam ediyor. Dün de yönetiminde çift idman yaptı. Sarı-kırmızılı oyuncuların bir hayli hırslı olduğu gözlerden kaçmadı.
  1. 9.1.2020
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