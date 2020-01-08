Galatasaray‘da son dakika! Transfer raporu: Gelecekler ve ayrılacaklar... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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‘da son dakika! raporu: Gelecekler ve ayrılacaklar...

Galatasaray‘da son dakika! Transfer raporu: Gelecekler ve ayrılacaklar...

Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi’yi kadrosuna katarak dönemine hızlı bir giriş yapan , ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika ile de anlaşarak devre arasındaki 3’üncü transferini yaptı.

dönemi bitene kadar defans bölgesine de bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar eski Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer'den oyuncunun maliyeti ve kulübü Sevilla'nın Monaco ile büyük ölçüde anlaşması nedeniyle bu isimden vazgeçti.

GALATASARAY'DA GİDECEK İSİMLER DE BELLİ OLUYOR

Öte yandan 'da devre arası transfer döneminde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de konuşulmaya başlandı. Bu sezon sene başında ekibi Celta Vigo'dan kiralanan ve bekleneni veremeyen Emre Mor kendine takım bakarken, performansları nedeniyle sezon başından beri beklentileri karşılayamayan ve bu nedenle eleştirilen , Mariano ve Yuto Nagatomo'nun da takımdan ayrılması bekleniyor.

  1. 08.01.2020
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