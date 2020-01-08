Galatasaray‘da son dakika! Transfer raporu: Gelecekler ve ayrılacaklar...
Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi’yi kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika ile de anlaşarak devre arasındaki 3’üncü transferini yaptı.
Transfer dönemi bitene kadar defans bölgesine de bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar eski Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer'den oyuncunun maliyeti ve kulübü Sevilla'nın Monaco ile büyük ölçüde anlaşması nedeniyle bu isimden vazgeçti.
GALATASARAY'DA GİDECEK İSİMLER DE BELLİ OLUYOR
Öte yandan Galatasaray'da devre arası transfer döneminde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de konuşulmaya başlandı. Bu sezon sene başında İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'dan kiralanan ve bekleneni veremeyen Emre Mor kendine takım bakarken, performansları nedeniyle sezon başından beri beklentileri karşılayamayan ve bu nedenle eleştirilen Ryan Babel, Mariano ve Yuto Nagatomo'nun da takımdan ayrılması bekleniyor.
- 08.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Galatasaray‘da son dakika! Transfer raporu: Gelecekler ve ayrılacaklar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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