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07 Ocak 2020, Salı
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Sekidika çok yakın

Sekidika çok yakın

Devre arası transferlerine hızlı bir giriş yapan , Eskişehir'den ayrılan 'yı da 'a getirdi.

Devre arası transferlerine hızlı bir giriş yapan , Eskişehir'den ayrılan 'yı da 'a getirdi. Sarıkırmızılılar, Nijeryalı sağ kanat için 'a 250 bin euro bonservis ödeyecek.

  1. 7.1.2020
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