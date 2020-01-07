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07 Ocak 2020, Salı
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Gönüllü aslan

Gönüllü aslan Jeison Murillo

Luyindama’nın yerine stoper arayan sarı-kırmızılı ekibe,başarılı futbolcudan müjdeli haber... Murillo, yöneticileregelmeye hazır olduğu bildirdi; ile temaslar hızlandırıldı.

'da çalışmaları defansa kaydı. Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından yerini doldurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı ekip, 'da forma giyen üzerinde yoğunlaştı. Görüşmeler yoğun bir şekilde devam ederken 27 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili 'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, "Murillo, Falcao'nun da etkisiyle Galatasaray'da oynamak istiyor. Bu durumu Galatasaraylı yöneticilere de bildirmiş" diye konuştu. Sampdoria'nın da oyuncuyu göndermeye sıcak baktığını belirten di Caprio, sadece kiralama konusunda bir anlaşmazlık olduğunu ifade etti. Galatasaray'ın 'le de anıldığını kaydeden İtalyan gazeteci, "Murillo transferi bence Galatasaray açısından daha olası görünüyor. Murillo'nun da Galatasaray'a gelmek istediğini biliyorum. Yüzde yüz oranda Sampdoria futbolcunun gidişine sıcak bakıyor. Ama Galatasaray kiralamak, Sampdoria satış istiyor" dedi. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ve kısa süre içinde sonuç alınmasının beklendiği belirtildi.

DEVLERDE OYNADI

Deportivo Cali'de futbolculuğa başlayan Jeison Murillo, daha sonra Depor Aguablanca, Granada, Cadiz, Las Palmas, Inter, , ve Sampdoria kulüplerinde forma giydi. Tecrübeli savunmacı, 28 kez de Kolombiya ile sahaya çıktı.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Sampdoria, Murillo'yu sezon başında Valencia'dan 2 milyon euro'ya kiraladı. Sözleşmesinde 12 milyon euro'ya zorunlu satın alma maddesi bulunuyor. Ancak 17 lig maçının sadece 9'unda forma giyebilen Murillo, yeni takımında bekleneni veremediği için gözden düştü.

FALCAO FAKTÖRÜ

Tecrübeli oyuncunun, ligin ikinci yarısı için G.Saray'a gelmeyi kabul ederken, bunda en büyük faktörün Falcao olduğu dile getirildi.

  1. 7.1.2020
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