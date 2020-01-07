Galatasaray'a transferde cevap geldi! Tam 12 katı...
Ara transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Henry Onyekuru ve Saracchi'nin ardından bir yıldızı daha kadrosuna dahil etmek için çalışmalara başladı... Son dakika haberine göre İtalyan ekibi Sampdoria, Galatasaray'a Murillo için cevabını verdi... Kolombiyalı savunamcı için İtalyan kulübü, kiralama yerine satılık bedeli olarak 12 milyon euro talep etti!
Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin ardından yeni transferi için düğmeye basmıştı... Sarı kırmızılı kulüp, Kolombiyalı savunmacı Murillo'nun kadroya dahil edilmesi için harekete geçerken, kiralık olarak kadrosuna dahil etmek için transfer teklifini iletmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'a İtalya'dan cevap geldi! Serie A kulübü Sampdoria, Galatasaray'ın oyuncusu için yaptığı 1 milyon euroluk kiralama teklifine ret cevabı verdi.
"MURILLO 12 MİLYON EURO!"
Sampdoria, Kolombiyalı yıldız için Galatasaray'ın teklifini reddederken, 12 milyon euroluk bonservis talep etti. Öte yandan sarı kırmızılı kurmayların bu konu ile ile ilgili vereceği cevap ve transfer operasyonunun akıbeti henüz bilinmiyor.
- 07.01.2020
- Güncelleme: 07.01.2020 18:17
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Toplam 1
Yorum
1903 SEVIYORUZ SENI KAPTAN.
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karadeniz81 basın toplantısı yapamadı bi turlu
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Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'den ilk açıklama geldi
Toplam 1
Yorum
bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
Galatasaray'a transferde cevap geldi! Tam 12 katı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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