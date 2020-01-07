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07 Ocak 2020, Salı
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'a transferde cevap geldi! Tam 12 katı...

Galatasaray'a transferde cevap geldi! Tam 12 katı...

Ara çalışmalarına hız veren , ve Saracchi'nin ardından bir yıldızı daha kadrosuna dahil etmek için çalışmalara başladı... Son dakika haberine göre İtalyan ekibi Sampdoria, Galatasaray'a Murillo için cevabını verdi... Kolombiyalı savunamcı için İtalyan kulübü, kiralama yerine satılık bedeli olarak 12 milyon euro talep etti!

, ve Marcelo Saracchi'nin ardından yeni transferi için düğmeye basmıştı... Sarı kırmızılı kulüp, Kolombiyalı savunmacı Murillo'nun kadroya dahil edilmesi için harekete geçerken, kiralık olarak kadrosuna dahil etmek için teklifini iletmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'a İtalya'dan cevap geldi! Serie A kulübü Sampdoria, Galatasaray'ın oyuncusu için yaptığı 1 milyon euroluk kiralama teklifine ret cevabı verdi.

"MURILLO 12 MİLYON EURO!"

Sampdoria, Kolombiyalı yıldız için Galatasaray'ın teklifini reddederken, 12 milyon euroluk bonservis talep etti. Öte yandan sarı kırmızılı kurmayların bu konu ile ile ilgili vereceği cevap ve transfer operasyonunun akıbeti henüz bilinmiyor.

  1. 07.01.2020
  2. Güncelleme: 07.01.2020 18:17
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