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07 Ocak 2020, Salı
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günü tek idmanla kapattı

Galatasaray günü tek idmanla kapattı

'de ilk devreyi 7. sırada kapatan , 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün ’nde bir antrenman gerçekleştirdi.

, hazırlıkları kapsamında bugün 'nde bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana salon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında, ısınma hareketlerinin ardından teknik direktör yönetiminde 11'e 11 çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrası tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

  1. 07.01.2020
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