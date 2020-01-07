Florin Andone'den Galatasaray'a mesaj var! Müjde... | Galatasaray son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Florin Andone'den Galatasaray'a mesaj var! Müjde...

'den 'a mesaj var! Müjde...

Florin Andone'den Galatasaray'a mesaj var! Müjde...

'ın sezon başından İngiltere Ligi ekibi Brighton'dan kadrosuna dahil ettiği golcü futbolcu 'den mesaj var... Sezon ortasında sözleşmesi feshedileceği söylenilen Rumen golcü, hesabından yaptığı açıklamada geri döneceğini dile getirdi! İşte Andone'nin o mesajı...

'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği 'den sarı kırmızılılara mesaj geldi...

Rumen golcü, hesabından yaptığı duyuruda geri döneceğini ifade ederken, "Her şey iyiye gidiyor. 2 hafta içerisinde İstanbul'da olacağım ve oynamaya hazırım" dedi.

9 Kasım'da oynanan Gaziantep maçında sakatlanan Florin Andone'nin, sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında hasar tespit edilmişti. Ameliyat olan Andone'nin bu sezonu kapatma ihtimali olduğu iddia edilmişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEĞİ DEDİKODUSU

Öte yandan Galatasaray'ın Rumen golcü ile sakatlığı sebebiyle sözleşmesini feshedeceği iddia edilmiş ve sezon sonunda takımına geri döndürüleceği dedikodusu dolaşmıştı. Golcü futbolcu bu açıklama ile hakkında konuşulanları sonlandırmış oldu.

İŞTE ANDONE'NİN PAYLAŞIMI;

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: Ben o cümleyi kullanmazdım

  1. 07.01.2020
  2. Güncelleme: 07.01.2020 17:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Florin Andone'den Galatasaray'a mesaj var! Müjde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN