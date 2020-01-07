Florin Andone'den Galatasaray'a mesaj var! Müjde...

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Florin Andone'den sarı kırmızılılara mesaj geldi...

Rumen golcü, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda geri döneceğini ifade ederken, "Her şey iyiye gidiyor. 2 hafta içerisinde İstanbul'da olacağım ve oynamaya hazırım" dedi.

9 Kasım'da oynanan Gaziantep maçında sakatlanan Florin Andone'nin, sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında hasar tespit edilmişti. Ameliyat olan Andone'nin bu sezonu kapatma ihtimali olduğu iddia edilmişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEĞİ DEDİKODUSU

Öte yandan Galatasaray'ın Rumen golcü ile sakatlığı sebebiyle sözleşmesini feshedeceği iddia edilmiş ve sezon sonunda takımına geri döndürüleceği dedikodusu dolaşmıştı. Golcü futbolcu bu açıklama ile hakkında konuşulanları sonlandırmış oldu.

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