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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Wanyama'ya onay çıktı!

Wanyama'ya onay çıktı!

Ara transfere hızlı giren G.Saray, bir transferde daha sona geldi. Nzonzi’nin yerine düşünülen Wanyama için bizzat Terim devreye girerken tecrübeli hocanın, Mourinho ile yaptığı görüşmeden olumlu yanıt aldığı bildirildi

İlk yarıda beklentilerin altında kalan ve kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 'nın transferinde de sona geldi. Disiplinsiz davranışları nedeniyle takımda düşünülmeyen Steven Nzonzi'nin yerine kadroya katılacak olan Kenyalı ön libero için Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar tarafından, Tottenham'a resmi teklif yapılmıştı.

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Hanedar, Wanyama'yı 1.5 yıllığına kiralamak istediklerini bildirirken de devreye girdi. Tecrübeli hoca, yakın arkadaşı 'yu arayarak 28 yaşındaki futbolcunun transferi için destek istedi. Wanyama'yı ikinci yarıda kadroda düşünmeyen Portekizli çalıştırıcının, "Oyuncuyu ikna etmeniz halinde benim için sorun yok. Galatasaray'dan oynamasından memnuniyet duyarım" dediği ifade edildi. Bu durum sarı- kırmızılıları memnun ederken, cumaya kadar imzaların atılması bekleniyor.
Savaş ÇORLU

KENYA'NIN GURURU
Victor Wanyama, milli formayı ilk olarak 2007 yılında Kenya 'nda giydi. Kariyeri boyunca milli formayı 31 kez giyen tecrübeli futbolcu, bu süre içerisinde 1 gol atabildi. 2014 Dünya Kupası'nda takımı ile 7 maçta sahne aldı.

BAŞARILARI

Celtic: İskoçya Premier Ligi: 2011-12, 2012-13
Bireysel Başarıları: Yılın SPL Genç Oyuncu: 2012-13

30 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Mücadeleci ve hırslı yapısıyla bilinen Wanyama için Celtic, 1.1, Southampton 14.5 ve Tottenham ise 14.4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.


  1. 6.1.2020
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