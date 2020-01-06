Tuz da koktu
Onyekuru'nun imza töreni sonrası GSTV'ye konuşan G.Saray Başkanı, "Eğer bozulma, dejenerasyon sürerse her yere gider. Tuz kokarsa her şey bozulur" dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Onyekuru'nun imza töreni sonrası GSTV'ye sert açıklamalarda bulundu. Takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Cengiz, "Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk ve şampiyonluk yarışı vardır. Biz bu yarışın adil, düzenli ve mert bir şekilde sürdürülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çabalarımız inşallah meyvesini verir ve hak ettiğimiz şampiyonluğuna yine ulaşırız" dedi. Başkan Cengiz, bir süredir futbol gündeminin merkezine yerleyşen Zorlu Center'daki buluşma ile ilgili olarak da şöyle konuştu: "EĞER bozulma, dejenerasyon sürerse her yere girer. Düzgün ve iyi insanların buna izin vermemesi gerekir. Oktay Akbal'ın da dediği gibi, tuz da koktu. Tuz kokarsa her şey bozulur. Mutlaka yanlışa, hataya karşı cesurca direnmemiz gerekir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Zorlu toplantısı bir milattır. Bunu unutturmaya çalışmak bir ihanettir. Tabii ki TFF başkanıyla bir kulübün başkanı ya da yöneticisi görüşebilir. Yapılan son açıklamalarda görüldüğü gibi, 'Ben kendisini hakem konusunda ikna ettim' diyor. Zorlu'da yapılan toplantı kesinlikle yakışık almayan, doğru olmayan bir toplantıdır.
VAR HENÜZ OTURMADI
IFAB diyor ki; yerel federasyon (yani TFF) isterse VAR kayıtlarını açıklar. VAR oturmadı, oturması için de belli bir süre veriyoruz. Kasıtlı kötü niyet aramıyoruz. Ama yapılan hataların alışkanlık haline gelmesine karşıyız. MHK başkanı, kulüp başkanına hesap veremez. Bu konuların mutlaka TFF tarafından adil, eşit, dürüst bir yarışma zemini için çözülmesi gerekir. Sosyal kurumlarda siz bir görevdeyseniz, ticari ilişkiye giremezsiniz. Girerseniz bir bağlılığınız çıkar.
CİNAYET İŞLENMİŞTİR!
Ormanspor maçına değinen Cengiz, "G.Saray basketbolu ve voleybolu ülkeye getiren camiadır. G.Saray'a yaptığınız kötülük; kendi sporunuza, kendinize yaptığınız kötülüktür. Hakemler maalesef parkede bir cinayet işlemiştir. Sadece futbolda değil, baskette de kayırmacılığın açık hale geldiğinin en net örneği bu maçtaki hakem yönetimidir. Ben hakemlik camiası adına utandım. Her maçı kazanamayız ama mert, adil bir yarış istiyoruz" dedi.
VAR HENÜZ OTURMADI
IFAB diyor ki; yerel federasyon (yani TFF) isterse VAR kayıtlarını açıklar. VAR oturmadı, oturması için de belli bir süre veriyoruz. Kasıtlı kötü niyet aramıyoruz. Ama yapılan hataların alışkanlık haline gelmesine karşıyız. MHK başkanı, kulüp başkanına hesap veremez. Bu konuların mutlaka TFF tarafından adil, eşit, dürüst bir yarışma zemini için çözülmesi gerekir. Sosyal kurumlarda siz bir görevdeyseniz, ticari ilişkiye giremezsiniz. Girerseniz bir bağlılığınız çıkar.
CİNAYET İŞLENMİŞTİR!
Ormanspor maçına değinen Cengiz, "G.Saray basketbolu ve voleybolu ülkeye getiren camiadır. G.Saray'a yaptığınız kötülük; kendi sporunuza, kendinize yaptığınız kötülüktür. Hakemler maalesef parkede bir cinayet işlemiştir. Sadece futbolda değil, baskette de kayırmacılığın açık hale geldiğinin en net örneği bu maçtaki hakem yönetimidir. Ben hakemlik camiası adına utandım. Her maçı kazanamayız ama mert, adil bir yarış istiyoruz" dedi.
- 6.1.2020
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