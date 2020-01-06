Ryan Babel'den flaş hareket! Sosyal medyadan sildi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
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'den flaş hareket! Sosyal medyadan sildi

Ryan Babel'den flaş hareket! Sosyal medyadan sildi

Yaz döneminde 'a transfer olan Hollandalı yıldız , hesabı üzerinden yaptığı hareketlerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Sezon başında oynadığı futbolla göz dolduran, ancak ilerleyen dönemlerde yaşadığı performans düşüklüğü sebebiyle taraftarlarla birçok kez tartışma yaşayan 'in takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

Hollandalı yıldız, profilinde yer alan '' ibaresini sildi. 32 yaşındaki futbolcunun bu hareketi sonrası ayrılacağı dedikoduları tekrardan alevlendi.

Ryan Babel, sezon başında Galatasaray ile yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalamış ve 2 milyon euro imza ücreti almıştı.

Sarı-kırmızılı formayla 20 maça çıkan Babel, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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Profilindeki ibareyi kaldıran yıldız futbolcu, ardından Galatasaray formasıyla bir fotoğrafını paylaşarak göz kırptı.

  1. 07.01.2020
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