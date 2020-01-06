Ryan Babel'den flaş hareket! Sosyal medyadan sildi

Sezon başında oynadığı futbolla göz dolduran, ancak ilerleyen dönemlerde yaşadığı performans düşüklüğü sebebiyle taraftarlarla birçok kez tartışma yaşayan Ryan Babel'in takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

Hollandalı yıldız, Instagram profilinde yer alan 'Galatasaray' ibaresini sildi. 32 yaşındaki futbolcunun bu hareketi sonrası ayrılacağı dedikoduları tekrardan alevlendi.

Ryan Babel, sezon başında Galatasaray ile yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalamış ve 2 milyon euro imza ücreti almıştı.

Sarı-kırmızılı formayla 20 maça çıkan Babel, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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Profilindeki ibareyi kaldıran yıldız futbolcu, ardından Galatasaray formasıyla bir fotoğrafını paylaşarak göz kırptı.