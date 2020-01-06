Onyekuru geldi kim gidecek?
Henry Onyekuru'nun da takıma katılmasından sonra Galatasaray'ın kanat rotasyonundaki oyuncu sayısı Ömer, Babel, Feghouli, Adem Büyük, Emre Mor, Yunus ve Jimmy Durmaz'la beraber 8'e yükseldi.
Henry Onyekuru'nun da takıma katılmasından sonra Galatasaray'ın kanat rotasyonundaki oyuncu sayısı Ömer, Babel, Feghouli, Adem Büyük, Emre Mor, Yunus ve Jimmy Durmaz'la beraber 8'e yükseldi. Asıl merak edilen ise Onyekuru'nun arkasında kalacağı için oynayamayacak olan Babel veya Feghouli'nin durumu... Terim'in takım bütçesinin azaltılması için Babel veya Feghouli'den birisinin ayrılmasını istiyor.
- 6.1.2020
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