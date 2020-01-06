Onyekuru geldi kim gidecek? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
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Onyekuru geldi kim gidecek?

Onyekuru geldi kim gidecek?

'nun da takıma katılmasından sonra 'ın kanat rotasyonundaki oyuncu sayısı Ömer, Babel, Feghouli, , , Yunus ve Jimmy Durmaz'la beraber 8'e yükseldi.

'nun da takıma katılmasından sonra 'ın kanat rotasyonundaki oyuncu sayısı Ömer, Babel, Feghouli, , , Yunus ve Jimmy Durmaz'la beraber 8'e yükseldi. Asıl merak edilen ise Onyekuru'nun arkasında kalacağı için oynayamayacak olan Babel veya Feghouli'nin durumu... Terim'in takım bütçesinin azaltılması için Babel veya Feghouli'den birisinin ayrılmasını istiyor.
  1. 6.1.2020
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