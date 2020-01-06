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06 Ocak 2020, Pazartesi
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'ın yeni transferi Saracchi sağlık kontrolünden geçirildi

Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi sağlık kontrolünden geçirildi

'ın Alman ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı 'nin sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

'ın Alman ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı Uruguaylı sol bek 'nin sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi. Oyuncunun, sarı-kırmızılı takımda akşam saatlerinde gerçekletirilecek idmana katılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp daha önce sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yapmıştı. Cimbom bu transfer için Leipzig'e herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.

SOL KANATTA DA GÖREV YAPIYOR

Saracchi sol bek pozisyonunda görev yapıyor ve hücuma dönük oyun yapısı ile dikkat çekiyor. Leipzig'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve gelişmesi için Galatasaray'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki futbolcu, gerektiğinde sol kanatta da görev alabiliyor.

MATE ÇAYI TİRYAKİSİ

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, Güney Amerika'nın meşhur içeceği mate çayı aşığı... Oyuncunun futbol dışı özelliklerinden söz eden Bild muhabiri Yvonne Gabriel, "Saracchi, Güney Amerika'nın meşhur mate çayını çok seviyor. Matera isimli özel çantasını, içinde sıcak su dolu termosu ve mate çayıyla her zaman yanında taşır. Bunla ilgili bir açıklamasında, 'Mate çayı benim dostum, yakınım gibidir. Özellikle de Almanya gibi bir yabancı ülkede hep yanımdaki arkadaşım oldu. Sabahları erken kalkmama yardımcı oluyor. Ve onun sayesinde öğle saatlerini siesta yapmadan geçirebiliyorum' diyerek ona olan tutkusunu anlatmıştı" ifadelerini kullanmıştı.

Ocak ayı transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, transfere hızlı bir giriş yaptı. Ligin ikinci yarısına iddialı bir kadro ile girmek isteyen Aslan, Monaco'dan Henry Onyekuru'yu da renklerine bağlamıştı.

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  1. 06.01.2020
  2. Güncelleme: 06.01.2020 11:42
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