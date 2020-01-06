Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!
Galatasaray'da ikinci yarı çalışmaları sürerken takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor. Belhanda için de ayrılık haberleri çokça yazılıp çizilmişti. Faslı yıldızın takımdaki geleceği belli oldu.
Galatasaray'ın elden çıkarmaya çalıştığı Belhanda'ya teklifler geliyor. Ancak Faslı yıldız bu teklifleri yüksek maaş isteği nedeniyle geri çeviriyor.
YENİ PLAN EMRE AKBABA
Bu arada Belhanda'nın performansından memnun olmayan teknik heyet, ligin ikinci yarısında Emre Akbaba'ya 10 numara pozisyonunda görev verecek.
Emre Akbaba geçen sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
- 06.01.2020
- Öyle bir şey ortaya çıktı ki! Caner Erkin...
- Galatasaray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den Arda Turan için Mustafa Cengiz'e...
- Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Eski Beşiktaşlı...
- Fenerbahçe'de Allahyar sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu
- Fatih Terim'e dünya yıldızından şoke eden transfer kararı!
-
Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Gülhan Belhanda ve Cagne gibi hayal kırıklığı yaşatan futbolcular bir transfer ayıbıdır, yazık kulübün paralarını heba edenlere.
-
Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
Toplam 1
Yorum
adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
-
Konya’ya Sambacı golcü
Toplam 1
Yorum
cafer iyi golcü
Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.