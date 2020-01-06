Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!

Galatasaray'ın elden çıkarmaya çalıştığı Belhanda'ya teklifler geliyor. Ancak Faslı yıldız bu teklifleri yüksek maaş isteği nedeniyle geri çeviriyor.

YENİ PLAN EMRE AKBABA

Bu arada Belhanda'nın performansından memnun olmayan teknik heyet, ligin ikinci yarısında Emre Akbaba'ya 10 numara pozisyonunda görev verecek.

Emre Akbaba geçen sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.