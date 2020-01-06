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06 Ocak 2020, Pazartesi
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'nın takımdaki geleceği belli oldu!

Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!

'da çalışmaları sürerken takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor. için de ayrılık haberleri çokça yazılıp çizilmişti. Faslı yıldızın takımdaki geleceği belli oldu.

'ın elden çıkarmaya çalıştığı 'ya teklifler geliyor. Ancak Faslı yıldız bu teklifleri yüksek maaş isteği nedeniyle geri çeviriyor.

YENİ PLAN EMRE AKBABA
Bu arada Belhanda'nın performansından memnun olmayan teknik heyet, ligin ikinci yarısında Emre Akbaba'ya 10 numara pozisyonunda görev verecek.

Emre Akbaba geçen sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

  1. 06.01.2020
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