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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Akbaba

10 numara Emre Akbaba

'nın performansından memnun olmayan teknik heyet, ligin Akbaba'ya pozisyonunda görev verecek.

'nın performansından memnun olmayan teknik heyet, ligin Akbaba'ya pozisyonunda görev verecek. Emre geçen sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
  1. 6.1.2020
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