Belhanda'nın performansından memnun olmayan teknik heyet, ligin ikinci yarısında Emre Akbaba'ya 10 numara pozisyonunda görev verecek.
Belhanda'nın performansından memnun olmayan teknik heyet, ligin ikinci yarısında Emre Akbaba'ya 10 numara pozisyonunda görev verecek. Emre geçen sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
- 6.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi
- Fenerbahçe'de yolcular netleşiyor! 2 yıldıza Sergen ayarı!
- Fenerbahçe'nin transferini İtalyanlar böyle duyurdu! "Yeni adresi..."
- Kulübü ikna oldu! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
- Fatih Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi! Yıldız oyuncu imzaya geliyor...
10 numara Emre Akbaba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.