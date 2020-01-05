Son dakika: Galatasaray'da Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın lisanlarını yeniden çıkarttı
Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da kadroya dahil edilen ilk isim Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru olmuştu. Sarı kırmızılılar, bu gelişmenin ardından taraftarların sevineceği bir habere daha imza attı... Galatasaray, Süper Lig'in 2. yarısı için Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın lisansını çıkarttı! İşte detaylar...
Galatasaray ara transfer döneminde sürpriz bir karara imzaya attı. Sarı kırmızılılar, Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın 2 yarı için lisansını çıkarttı!
TFF'DEN YAYINLANAN BİLGİLER ŞU ŞEKİLDE;
EMRE AKBABA'NIN TALİHSİZ SAKATLIĞI...
Galatasaray'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Emre Akbaba, sarı kırmızılı forma ile kariyerine başarılı bir giriş yapmıştı. Ancak milli yıldızın yaşadığı ağır sakatlıklar, kadrodan çıkartılmasına sebep olmuştu. Emre, 11 Mayıs'da Rizespor karşısında ağır bir sakatlık yaşamış ve kadroya dahil edilememişti.
LINNES TARAFTARLARI SEVİNCE BOĞDU
Teknik direktör Fatih Terim'in tercihi ile Galatasaray'da yabancı kontenjanına takılan Martin Linnes'in adı da sezon başında TFF'ye verilmemişti. Norveçli oyuncu bu duruma oldukça üzüldüğünü belirtse de çalışmalarına devam etmişti. Nitekim Terim tarafından yeniden 28 kişilik listeye dahil edildi. Öte yandan Norveçli sağ bek, dönüşü ile sarı kırmızılı taraftarları sevince boğdu.
İŞTE İDMANDAN LINNES VE EMRE AKBABA GÖRÜNTÜLERİ;
- 05.01.2020
- Güncelleme: 05.01.2020 13:23
- Onyekuru Fenerbahçe'nin transfer teklifine böyle cevap verdi! Galatasaray...
- Galatasaray transferi bitirdi derken... Volkan Demirel'den şok!
- İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!
- Guilherme resmen açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
- İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri!
Son dakika: Galatasaray'da Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın lisanlarını yeniden çıkarttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.