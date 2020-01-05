Son dakika: Galatasaray'da Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın lisanlarını yeniden çıkarttı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
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Son dakika: 'da ve Emre Akbaba'nın lisanlarını yeniden çıkarttı

Son dakika: Galatasaray'da Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın lisanlarını yeniden çıkarttı

Ara dönemi için çalışmalarına devam eden 'da kadroya dahil edilen ilk isim Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru olmuştu. Sarı kırmızılılar, bu gelişmenin ardından taraftarların sevineceği bir habere daha imza attı... Galatasaray, 'in 2. yarısı için ve Emre Akbaba'nın lisansını çıkarttı! İşte detaylar...

ara döneminde sürpriz bir karara imzaya attı. Sarı kırmızılılar, ve Emre Akbaba'nın 2 yarı için lisansını çıkarttı!

TFF'DEN YAYINLANAN BİLGİLER ŞU ŞEKİLDE;

EMRE AKBABA'NIN TALİHSİZ SAKATLIĞI...

Galatasaray'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Emre Akbaba, sarı kırmızılı forma ile kariyerine başarılı bir giriş yapmıştı. Ancak milli yıldızın yaşadığı ağır sakatlıklar, kadrodan çıkartılmasına sebep olmuştu. Emre, 11 Mayıs'da Rizespor karşısında ağır bir sakatlık yaşamış ve kadroya dahil edilememişti.

LINNES TARAFTARLARI SEVİNCE BOĞDU

Teknik direktör 'in tercihi ile Galatasaray'da yabancı kontenjanına takılan Martin Linnes'in adı da sezon başında 'ye verilmemişti. Norveçli oyuncu bu duruma oldukça üzüldüğünü belirtse de çalışmalarına devam etmişti. Nitekim Terim tarafından yeniden 28 kişilik listeye dahil edildi. Öte yandan Norveçli sağ bek, dönüşü ile sarı kırmızılı taraftarları sevince boğdu.

İŞTE İDMANDAN LINNES VE EMRE AKBABA GÖRÜNTÜLERİ;

  1. 05.01.2020
  2. Güncelleme: 05.01.2020 13:23
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