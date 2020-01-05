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05 Ocak 2020, Pazar
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Galatasaraylı yıldızın menajeri sözleşmesi feshi için geliyor!

Galatasaraylı yıldızın menajeri sözleşmesi feshi için geliyor!

Ara dönemine hızlı bir giriş yapan 'da bildirimleri arka arkaya geliyor. Sarı-kırmızılılar takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayıracak. O isimlerden birinin menajeri sözleşme feshi için 'a geliyor.

Ligde ilk yarının sonuna gelinirken , 4 Ocak'ta başlayan dönemine sezon başında olduğu gibi hızlı bir giriş yaptı. Henry Onyekuru ile sözleşme imzalayan, Saracchi ile de görüşmeleri 'a bildiren sarı-kırmızılılar bazı isimlerle de yollarını ayıracak.

O isimlerden biri de Brezilyalı yıldız Mariano. Hürriyet'in haberine göre Sarı kırmızılı yönetim Brezilyalı oyunun sözleşme feshi için görüşme yaparak yolları ayırmayı planlıyor.

Bu akşam 'a gelecek olan Mariano'nun menajeri ile yarın görüşme yapılacak.

  1. 05.01.2020
  2. Güncelleme: 05.01.2020 18:03
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