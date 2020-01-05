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05 Ocak 2020, Pazar
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Florya’da işbaşı

Florya’da işbaşı

, hazırlıklarına başladı. 'nde gerçekleştirilen ilk idmanında sarı-kırmızılılar, önce salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışması yaptı.

, hazırlıklarına başladı. 'nde gerçekleştirilen ilk idmanında sarı-kırmızılılar, önce salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışması yaptı. yönetimindeki antrenmanda izinli olan Yuto Nagatomo yer almadı. Japon futbolcu, bugün 'a gelerek çalışmalara katılacak. Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

  1. 5.1.2020
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