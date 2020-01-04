Son dakika: Onyekuru İstanbul'da! Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray, ara transferin ilk bombasını Henry Onyekuru ile patlatıyor. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı İstanbul'a getirterek resmi imzaların atılmasına artık çok yaklaştı.

İŞTE ONYEKURU'NUN İSTANBUL'DA PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAF;

GALATASARAY RESMİ HESABINDAN DUYURMUŞTU

Öte yandan Galatasaray, Cuma akşamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." demişti.

SARACCHI DE GELİYOR!

Sarı kırmızılılar, Onyekuru'nun ardından Leipzig'den Saracchi'nin transferi için de anlaşma noktasına gelindiğini aktarırken, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." yazısını paylaşmıştı.