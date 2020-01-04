Son dakika: Onyekuru İstanbul'da! Galatasaray transfer haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Haberleri Son dakika: Onyekuru İstanbul'da! Galatasaray transfer haberleri...

Son dakika: Onyekuru 'da! haberleri...

Son dakika: Onyekuru İstanbul'da! Galatasaray transfer haberleri...

Ara dönemi için çalışmalarını sürdüren 'da flaş olay yaşandı... Sarı kırmızılılar, transferde ilk bombasını patlattı. Son dakika haberine göre; Onyekuru Galatasaray için 'a geldi. Transfer artık an meselesi...

, ara transferin ilk bombasını Henry Onyekuru ile patlatıyor. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı 'a getirterek resmi imzaların atılmasına artık çok yaklaştı.

İŞTE ONYEKURU'NUN İSTANBUL'DA PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAF;

GALATASARAY RESMİ HESABINDAN DUYURMUŞTU

Öte yandan Galatasaray, Cuma akşamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." demişti.

SARACCHI DE GELİYOR!

Sarı kırmızılılar, Onyekuru'nun ardından Leipzig'den Saracchi'nin transferi için de anlaşma noktasına gelindiğini aktarırken, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." yazısını paylaşmıştı.

Galatasaray'da hedef Alex Teixeira

  1. 04.01.2020
  2. Güncelleme: 04.01.2020 15:10
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