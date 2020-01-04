Saracchi Yuto’yu solladı
Cimbom’un yeni sol bekinin isabetli orta istatistikleri, Nagatomo’nun çok önünde. Artık soldan orta yağacak.
Sarı-kırmızılılar sezonun ilk yarısında forvetlerini bir türlü besleyememişti. Kanatlarda oynayan Ryan Babel ve Sofiane Feghouli tutuk kalırken, bekler Mariano ve Yuto Nagatamo da etkisizdi. Galatasaray sezonun ikinci devresine bek değişiklikleri ile gitmeyi planlıyor. Sağ kanadı Martin Linnes'e emanet edecek olan Aslan, sol bek için de Marcelo Saracchi ile anlaşmıştı. 21 yaşındaki futbolcu istatistikleriyle mevcut bek Yuto Nagatomo'nun çok önünde. Japon futbolcu maç başına 0.5 isabetli orta yaparken, bu rakam Saracchi'de 1.3. Nagatomo'nun isabetli orta yüzdesi 19.6'da kalırken, genç sol bekte bu oran yüzde 34'u buluyor. Aslan, Saracchi sayesinde kanat ortaları ve paslarıyla Radamel Falcao'yu besleyebilecek. Nagatomo hücumda çok etkisizdi.
- 4.1.2020
- Galatasaray 3. bombayı pazartesi patlatıyor!
- Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor!
- Galatasaray’ın peşinden koştuğu golcü Fenerbahçe’ye!
- Merih Demiral için Avrupa'nın 3 devi sıraya girdi! İlk teklif ve rekor...
- Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin çok konuşulan o özelliği!
Saracchi Yuto’yu solladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.