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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Saracchi Yuto’yu solladı

Saracchi Yuto’yu solladı

Cimbom’un yeni sol bekinin isabetli orta istatistikleri, Nagatomo’nun çok önünde. Artık soldan orta yağacak.

Sarı-kırmızılılar sezonun ilk yarısında forvetlerini bir türlü besleyememişti. Kanatlarda oynayan ve Sofiane Feghouli tutuk kalırken, bekler Mariano ve Yuto Nagatamo da etkisizdi. sezonun ikinci devresine bek değişiklikleri ile gitmeyi planlıyor. Sağ kanadı Martin Linnes'e emanet edecek olan Aslan, sol bek için de Marcelo Saracchi ile anlaşmıştı. 21 yaşındaki futbolcu istatistikleriyle mevcut bek Yuto Nagatomo'nun çok önünde. Japon futbolcu maç başına 0.5 isabetli orta yaparken, bu rakam Saracchi'de 1.3. Nagatomo'nun isabetli orta yüzdesi 19.6'da kalırken, genç sol bekte bu oran yüzde 34'u buluyor. Aslan, Saracchi sayesinde kanat ortaları ve paslarıyla 'yu besleyebilecek. Nagatomo hücumda çok etkisizdi.

  1. 4.1.2020
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