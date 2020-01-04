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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Ilk hedef Merih

Ilk hedef Merih

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği önemli isimlerden , piyasasında da adından sıkça söz ettiriyor. Milan, A. Madrid ve 04'le adı anılan 21 yaşındaki stoperin son talibi oldu.

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği önemli isimlerden , piyasasında da adından sıkça söz ettiriyor. Milan, A. Madrid ve 04'le adı anılan 21 yaşındaki stoperin son talibi oldu. İngiliz ekibi, teknik direktör Mikel Arteta'nın gözdesi olan Merih için gözünü kararttı. Topçular, bu transfer için 50 milyon euro'luk bütçe ayırdı. 'ta son dönemde süresi artan Merih ise, takımda kalmayı düşünüyor. Arsenal'in, De Ligt'ten formayı kapan milli oyuncuyu ikna etmek için sınırları zorlaması gerekiyor. Juventus sportif direktörü Paratici, transferle ilgili "Ocak ayında kimse ayrılmayacak" ifadesini kullanmıştı.
  1. 4.1.2020
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