Galatasaray'dan son dakika fesih kararı! Andone... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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'dan son dakika fesih kararı! ...

Galatasaray'dan son dakika fesih kararı! Andone...

9 Kasım'daki Gaziantep FK maçında sakatlanan 'nin sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında hasar tespit edilmişti. Yabancı kontenjanı dolu olan , oyuncusu Andone'nin kiralık sözleşmesini feshedecek.

Ameliyat olacak 'nin sezonu kapatması kesinleşti. Yabancı kontenjanı dolu olan , Andone'nin kiralık sözleşmesini feshedecek. Rumen forvet, Brighton'a geri dönüyor.

Teknik direktör , dizindeki sakatlığı iyileşme sürecine giren Rumen golcüyü kamp kadrosuna dahil etmeyi planlarken, sezonun önemli kısmında yararlanamayacağı için bu kadarı aldığı ifade edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; sahalara dönüş tarihi belli olmayan Andone ile yollarını ayıracak Galatasaray, bu hamleyle yabancı kontenjanında da yer açacak.

  1. 04.01.2020
  2. Güncelleme: 04.01.2020 16:13
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