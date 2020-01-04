Galatasaray'dan son dakika fesih kararı! Andone...
9 Kasım'daki Gaziantep FK maçında sakatlanan Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında hasar tespit edilmişti. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, oyuncusu Andone'nin kiralık sözleşmesini feshedecek.
Ameliyat olacak Andone'nin sezonu kapatması kesinleşti. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Andone'nin kiralık sözleşmesini feshedecek. Rumen forvet, Brighton'a geri dönüyor.
Teknik direktör Fatih Terim, dizindeki sakatlığı iyileşme sürecine giren Rumen golcüyü kamp kadrosuna dahil etmeyi planlarken, sezonun önemli kısmında yararlanamayacağı için bu kadarı aldığı ifade edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; sahalara dönüş tarihi belli olmayan Andone ile yollarını ayıracak Galatasaray, bu hamleyle yabancı kontenjanında da yer açacak.
- 04.01.2020
- Güncelleme: 04.01.2020 16:13
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