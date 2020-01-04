Galatasaray'dan bir KAP açıklaması daha!
Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasının ardından transfer görüşmeleri hız kazandı. Son olarak Galatasaray'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama geldi.
Galatasaray kulübünden yapılan KAP bildiriminde "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.
- 04.01.2020
- Güncelleme: 04.01.2020 11:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
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