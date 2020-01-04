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04 Ocak 2020, Cumartesi
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'dan bir açıklaması daha!

Galatasaray'dan bir KAP açıklaması daha!

'de sezonunun başlamasının ardından transfer görüşmeleri hız kazandı. Son olarak 'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama geldi.

kulübünden yapılan bildiriminde "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

  1. 04.01.2020
  2. Güncelleme: 04.01.2020 11:54
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