Galatasaray'dan bir KAP açıklaması daha!

Galatasaray kulübünden yapılan KAP bildiriminde "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.