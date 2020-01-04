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04 Ocak 2020, Cumartesi
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'da hazırlıkları başladı

Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları başladı

, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bu akşam ’nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla başladı.

, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

'nde gerçekleştirilen yeni yılın ilk antrenmanına salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda koşu çalışması yapıldı.

İzinli olan Yuto Nagatomo, yarın sabah 'a gelerek takımla birlikte çalışmalara katılacak.

Sarı kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

  1. 04.01.2020
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