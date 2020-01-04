Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları başladı
Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla başladı.
Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen yeni yılın ilk antrenmanına salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda koşu çalışması yapıldı.
İzinli olan Yuto Nagatomo, yarın sabah İstanbul'a gelerek takımla birlikte çalışmalara katılacak.
Sarı kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- 04.01.2020
Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.