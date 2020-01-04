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04 Ocak 2020, Cumartesi
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’da ev tuttu bile

Florya’da ev tuttu bile

'ın anlaşmaya vardığı için 'da bir ev tutulduğu da öğrenildi. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, trafiğine takılmamak için bu yola başvurduğu kaydedildi.

'ın anlaşmaya vardığı için 'da bir ev tutulduğu da öğrenildi. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, trafiğine takılmamak için bu yola başvurduğu kaydedildi. Onyekuru sezon sonuna kadar 1 milyon euro kazanacak. Monaco'ya herhangi bir ödeme yapılmayacak.

  1. 4.1.2020
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