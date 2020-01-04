Florya’da ev tuttu bile

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Henry Onyekuru için Florya'da bir ev tutulduğu da öğrenildi. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, İstanbul trafiğine takılmamak için bu yola başvurduğu kaydedildi. Onyekuru sezon sonuna kadar 1 milyon euro kazanacak. Monaco'ya herhangi bir ödeme yapılmayacak.