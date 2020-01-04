Florya’da ev tuttu bile
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Henry Onyekuru için Florya'da bir ev tutulduğu da öğrenildi. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, İstanbul trafiğine takılmamak için bu yola başvurduğu kaydedildi.
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Henry Onyekuru için Florya'da bir ev tutulduğu da öğrenildi. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, İstanbul trafiğine takılmamak için bu yola başvurduğu kaydedildi. Onyekuru sezon sonuna kadar 1 milyon euro kazanacak. Monaco'ya herhangi bir ödeme yapılmayacak.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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