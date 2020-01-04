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04 Ocak 2020, Cumartesi
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beklemede

Diego Godin beklemede

Cimbom'un listesinde üst sıralarda bulunan ismi taraftarda büyük heyecana neden olmuştu. Aslan, transferindeilerleme kaydedemezse 33 yaşındaki Diego Godin'i bir kez daha gündemine alacak. da Uruguaylı takım arkadaşıyla sürekli yakın temas halinde.

Cimbom'un listesinde üst sıralarda bulunan ismi taraftarda büyük heyecana neden olmuştu. Aslan, transferindeilerleme kaydedemezse 33 yaşındaki Diego Godin'i bir kez daha gündemine alacak. da Uruguaylı takım arkadaşıyla sürekli yakın temas halinde.
  1. 4.1.2020
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