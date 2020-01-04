Diego Godin beklemede
Cimbom'un transfer listesinde üst sıralarda bulunan Diego Godin ismi taraftarda büyük heyecana neden olmuştu. Aslan, Jeison Murillo transferindeilerleme kaydedemezse 33 yaşındaki Diego Godin'i bir kez daha gündemine alacak. Fernando Muslera da Uruguaylı takım arkadaşıyla sürekli yakın temas halinde.
Cimbom'un transfer listesinde üst sıralarda bulunan Diego Godin ismi taraftarda büyük heyecana neden olmuştu. Aslan, Jeison Murillo transferindeilerleme kaydedemezse 33 yaşındaki Diego Godin'i bir kez daha gündemine alacak. Fernando Muslera da Uruguaylı takım arkadaşıyla sürekli yakın temas halinde.
- 4.1.2020
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