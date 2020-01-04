Diagne'nin aklı Aslan'da - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Diagne'nin aklı Aslan'da

Diagne'nin aklı Aslan'da

Diagne'nin aklı Aslan'da

Sezon başında ’dan ayrılarak Brugge’ün yolunu tutan Mbaye Diagne, ’da da aradığını bulamadı. forvetten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ekibinin kadrosunda düşünmediği forvetin devre arasında sarı-kırmızılı kulübe dönme ihtimali bulunuyor. 28 yaşındaki oyuncu da kariyerini 'da sürdürmeyi hedefliyor. Kararsız gözüken Cimbom'u ikna etmek için İnstagram'a her gün günlerinden fotoğraf koyuyor.
  1. 4.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diagne'nin aklı Aslan'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN