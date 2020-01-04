Diagne'nin aklı Aslan'da
Sezon başında Galatasaray’dan ayrılarak Brugge’ün yolunu tutan Mbaye Diagne, Belçika’da da aradığını bulamadı. Senegalli forvetten dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Belçika ekibinin kadrosunda düşünmediği Senegalli forvetin devre arasında sarı-kırmızılı kulübe dönme ihtimali bulunuyor. 28 yaşındaki oyuncu da kariyerini İstanbul'da sürdürmeyi hedefliyor. Kararsız gözüken Cimbom'u ikna etmek için İnstagram'a her gün Galatasaray günlerinden fotoğraf koyuyor.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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