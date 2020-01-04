Diagne yine dışarda kaldı!
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika ekibinin devre arası kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika ekibinin devre arası kamp kadrosuna dahil edilmedi. Belçika ekibi, Diagne'nin menajeri ile görüşerek ara transfer döneminde Galatasaray'a dönmesi ya da başka bir kulübe geçici olarak kiralanmasını istedi Sarıkırmızılılar, sezon başında toplam 3 milyon 350 bin euro karşılığında kiraladığı Diagne için Club Brugge'ün bu sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyor.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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