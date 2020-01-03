Kadewere dosyası kapandı
Fatih Terim'in beğendiği isimlerden birisi olan Tino Kadewere için enteresan bir süreç yaşandığı ortaya çıktı.
Fatih Terim'in beğendiği isimlerden birisi olan Tino Kadewere için enteresan bir süreç yaşandığı ortaya çıktı. Galatasaray'ın, Le Havre'la temas kurmaya çalışırken araya giren yetkisiz menajerlerin rakamları kabul edilemez seviyelere çıkardıkları için görüşmelerin resmiyet kazanmadan kapandığı bildirildi.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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