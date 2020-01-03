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03 Ocak 2020, Cuma
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dosyası kapandı

Kadewere dosyası kapandı

Fatih Terim'in beğendiği isimlerden birisi olan Tino için enteresan bir süreç yaşandığı ortaya çıktı.

Fatih Terim'in beğendiği isimlerden birisi olan Tino için enteresan bir süreç yaşandığı ortaya çıktı. 'ın, Le Havre'la temas kurmaya çalışırken araya giren yetkisiz menajerlerin rakamları kabul edilemez seviyelere çıkardıkları için görüşmelerin resmiyet kazanmadan kapandığı bildirildi.
  1. 3.1.2020
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