Onyekuru müjdesi

Menajer William D'Avila, Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a transferinin detaylara kaldığını açıkladı. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan D'Avila, "Kısa süre içinde kulüplerin bir bilgilendirme yapacağını düşünüyorum. Son detaylar konuşuluyor. Ben transferin gerçekleşmesi adına her şeyin pozitif olduğunu söyleyebilirim" dedi. Onyekuru'nun Galatasaray'da yeniden kendini ispatlamak istediğini anlatan ünlü menajer, "Onyekuru Galatasaray'a dönmek ve iyi bir dönem geçirmek istiyor. Başarılı olmak için çok istekli" diye konuştu.



FENERBAHÇE İDDİALARI DOĞRU DEĞİL!

D'AVILA İLE SORU CEVAP



* Fenerbahçe, Onyekuru için teklif yaptı mı?

* Fenerbahçe transfer için devreye girmedi. Bu yöndeki bilgiler, haberler doğru değil.

* Emre Kılınç'ın yeni adresi neresi olacak?

* Sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılacak. Onun için en iyi olan tercihi yapacağız. Ocak ayı için bir ayrılık söz konusu değil. Sözleşmesi bittikten sonra geleceğiyle ilgili en doğru kararı vereceğiz.

* Belhanda için teklif geldi mi?

* Belhanda ile ilgili bir teklif yok. Galatasaray'dan görüşmemiz için bir çağrı gelirse bir araya geliriz.

* Da Costa, G.Saray'a transfer olacak mı?

* Galatasaray ile anlaştığımızı ya da görüştüğümüzü söyleyemem. Onun da yeni sözleşme ile ilgili kişisel beklentileri var. Özel bir oyuncu...