Mert için devrede
Roma'da forma giyen Mert Çetin'in kiralanmasını isteyen Fatih Terim, transfere dahil oldu. Terim, De Sanctis ile görüştü; Roma’da yedek kalan stoper için yardım istedi.
Roma'da forma giyen Mert Çetin'in kiralanmasını isteyen Fatih Terim, transfere dahil oldu. Cimbom'un eski kalecisi olan ve Roma'da menajerlik yapan Morgan De Sanctis'i arayan tecrübeli hoca, "Mert'i 1.5 sezonluğuna Galatasaray'a gönderin size yeni Ozan Kabak çıkarayım" sözü verdi. De Sanctis'in Mert'e fazla forma şansı vermeyen Roma Teknik Direktörü Fonseca ile görüşeceği ve Galatasaray adına girişimlerde bulunacağı ifade edildi.
Sezon başında Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan Mert Çetin, Seri A'da sadece 4 maçta 214 dakika şans bulabildi.
Sezon başında Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan Mert Çetin, Seri A'da sadece 4 maçta 214 dakika şans bulabildi.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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