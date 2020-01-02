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02 Ocak 2020, Perşembe
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Mert için devrede

Mert için devrede

Roma'da forma giyen Mert Çetin'in kiralanmasını isteyen Fatih Terim, transfere dahil oldu. Terim, De Sanctis ile görüştü; Roma’da yedek kalan stoper için yardım istedi.

Roma'da forma giyen Mert Çetin'in kiralanmasını isteyen Fatih Terim, transfere dahil oldu. Cimbom'un eski kalecisi olan ve Roma'da menajerlik yapan Morgan De Sanctis'i arayan tecrübeli hoca, "Mert'i 1.5 sezonluğuna 'a gönderin size yeni Ozan Kabak çıkarayım" sözü verdi. De Sanctis'in Mert'e fazla forma şansı vermeyen Roma Teknik Direktörü Fonseca ile görüşeceği ve Galatasaray adına girişimlerde bulunacağı ifade edildi.
Sezon başında Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan Mert Çetin, Seri A'da sadece 4 maçta 214 dakika şans bulabildi.
  1. 2.1.2020
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