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02 Ocak 2020, Perşembe
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Kadewere belgeleri sahte çıktı

Kadewere belgeleri sahte çıktı

'ın gündeminde yer alan golcülerden birisi de Tino Kadewere...

'ın gündeminde yer alan golcülerden birisi de Tino Kadewere... Dün sosyal medyaya, Zimbabve'li forvetin sarı-kırmızılı takıma transferiyle ile ilgili evraklar düşse de kulüp kaynakları bunların gerçeği yansıtmadığı açıkladı.
  1. 2.1.2020
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