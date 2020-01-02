Kadewere belgeleri sahte çıktı
Galatasaray'ın gündeminde yer alan golcülerden birisi de Tino Kadewere...
Galatasaray'ın gündeminde yer alan golcülerden birisi de Tino Kadewere... Dün sosyal medyaya, Zimbabve'li forvetin sarı-kırmızılı takıma transferiyle ile ilgili evraklar düşse de kulüp kaynakları bunların gerçeği yansıtmadığı açıkladı.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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