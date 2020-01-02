Galatasaray'ın yeni genel sekreteri Selçuk Rıza İren oldu

Galatasaray Kulübünde genel sekreterlik görevine Selçuk Rıza İren'in getirildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İren'in, 2006-2012 yıllarında da kulüpte genel sekreterliği üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, "2009-2010 yıllarında da eş zamanlı olarak Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürlüğü yapan Sayın Selçuk Rıza İren, yeniden kulüp genel sekreterliği görevine getirilmiştir. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.