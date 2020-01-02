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02 Ocak 2020, Perşembe
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'ın yeni genel sekreteri oldu

Galatasaray'ın yeni genel sekreteri Selçuk Rıza İren oldu

Kulübünde genel sekreterlik görevine 'in getirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada "2009-2010 yıllarında da eş zamanlı olarak Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürlüğü yapan Sayın Selçuk Rıza İren, yeniden kulüp genel sekreterliği görevine getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kulübünde genel sekreterlik görevine 'in getirildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İren'in, 2006-2012 yıllarında da kulüpte genel sekreterliği üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, "2009-2010 yıllarında da eş zamanlı olarak Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürlüğü yapan Sayın Selçuk Rıza İren, yeniden kulüp genel sekreterliği görevine getirilmiştir. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.

  1. 02.01.2020
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