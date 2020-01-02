Galatasaray'ın yeni genel sekreteri Selçuk Rıza İren oldu
Galatasaray Kulübünde genel sekreterlik görevine Selçuk Rıza İren'in getirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada "2009-2010 yıllarında da eş zamanlı olarak Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürlüğü yapan Sayın Selçuk Rıza İren, yeniden kulüp genel sekreterliği görevine getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray Kulübünde genel sekreterlik görevine Selçuk Rıza İren'in getirildiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İren'in, 2006-2012 yıllarında da kulüpte genel sekreterliği üstlendiği belirtildi.
Açıklamada, "2009-2010 yıllarında da eş zamanlı olarak Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürlüğü yapan Sayın Selçuk Rıza İren, yeniden kulüp genel sekreterliği görevine getirilmiştir. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.
- 02.01.2020
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