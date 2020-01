Sezon başında Southampton takımından kiralanan Mario Lemina, G.Saray'da mutlu olduğunu söyledi. İlk yarıda yaşadığı sakatlıklar sebebiyle önemli maçları kaçıran Gabonlu yıldız, 2. yarıda çok daha hazır olacağını söyledi. 26 yaşındaki futbolcu "Sezona kötü başladık ama Galatasaray genelde böyle start alıyor. Çünkü sezon başında birçok yeni oyuncu geliyor. Alışmak zaman alıyor. Mükemmel bir durumda olmadığımızı söyleyebilirim ama bunu tersine çevirecek silahlarımız var" dedi.



'İSTANBUL'DA ÇOK MUTLUYUM'

Mario Lemina, Southampton ile 2 yıl daha kontratı olduğunu hatırlattı. Başarılı futbolcu, "Galatasaray'da kalacak mıyım göreceğiz. Galatasaray'ı çok seviyorum. Bu kulüp için her şeyi yaparım" ifadelerini kullandı. Gabonlu orta saha oyuncusu uzun süre forma giymedikten sonra sezon başında zorlandığını söyledi. Lemina "Kendimi çok iyi durumda hissediyorum. Takımda önemli bir futbolcu olduğumu hissedebiliyorum. Birkaç ay önceki seviyemden çok daha iyiyim. İkinci yarı çok daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.



TARAFTARA BAYILIYORUM

"Galatasaray çok popüler bir takım. Taraftarların oluşturduğu bu atmosferde oynamaya bayılıyorum. Beni seven taraftarlara her şeyini vermek isteyen bir futbolcuyum. G.Saray taraftarı çok başka. İyi bir performans gösterirsen taraftarlar yüz katını sana geri veriyor."

"Galatasaray, beni 2-3 sene önce istemişti. O zamanlar çeşitli sebeplerden dolayı transfer olmamıştı. Bu yaz geldiklerinde Galatasaray'a gelmek istedim. Beni bu kadar istemeleri transferde önemli bir etkendi"