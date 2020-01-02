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02 Ocak 2020, Perşembe
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havai fişekle girdi

Falcao havai fişekle girdi

Sarı-kırmızılı takımın forveti Radamel 2020 yılına Boğaz'da girdi.

Sarı-kırmızılı takımın forveti Radamel 2020 yılına Boğaz'da girdi. Kolombiyalı yıldız, ailesiyle birlikte Boğaz'daki muhteşem havai fişek gösterisini izledi. Keyifli bir gece geçiren 33 yaşındaki futbolcu, camiasına iyi seneler mesajı gönderdi.

  1. 2.1.2020
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