Falcao havai fişekle girdi
Sarı-kırmızılı takımın forveti Radamel Falcao 2020 yılına Boğaz'da girdi.
Sarı-kırmızılı takımın forveti Radamel Falcao 2020 yılına Boğaz'da girdi. Kolombiyalı yıldız, ailesiyle birlikte Boğaz'daki muhteşem havai fişek gösterisini izledi. Keyifli bir gece geçiren 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray camiasına iyi seneler mesajı gönderdi.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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