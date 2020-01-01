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01 Ocak 2020, Çarşamba
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Yapılandırma devreye girdi

Yapılandırma devreye girdi

Galatasaray'ın, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi. Sarı-kırmızılılar, 5 Ağustos 2019'da imzalanan ve 4 Aralık'ta tadil ile ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Galatasaray'ın, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi. Sarı-kırmızılılar, 5 Ağustos 2019'da imzalanan ve 4 Aralık'ta tadil ile ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

ELİ GÜÇLENDİ

Galatasaray, TTB ile yaptığı anlaşma kapsamda 850 milyon lira finansal borç ve bunun üzerine vadesi geçmiş borçları kapatmak koşuluyla 250 milyon lira nakit girişi sağladı. 1.1 milyar liralık borcun uzun vadeye ötelendiği, 10 milyon dolarlık bir bölüm hariç tüm döviz borçlarının da liraya çevrildiği vurguladı.

  1. 1.1.2020
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