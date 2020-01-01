Galatasaray'ın Ocak ayındaki ilk transferi belli oldu! İşte o açıklama...

Galatasaray, ocak transfer döneminde bombaları birer birer patlatmaya hazırlanırken, Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Nijeryalı yıldızın menajeri William D'avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada sarı kırmızılı camiada büyük heyecana neden oldu.

Onyekuru'nun Galatasaray transferini değerlendiren D'avila, şu ana kadar süren tüm gelişmelerin olumlu olduğunu kaydetti.

D'avila, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Umarım en kısa sürede Monaco ile Galatasaray, Henry Onyekuru için anlaşmaya varır. Kısa sürede kulüplerin bir bilgilendirme yapacağını düşünüyorum. Onyekuru Galatasaray'a dönmek ve iyi bir dönem geçirmek istiyor. Başarılı olmak için çok istekli. Son detaylar konuşuluyor. Ben transferin gerçekleşmesin adına her şeyin pozitif olduğunu söyleyebilirim." dedi.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI MI?

Kısa süre önce Fenerbahçe'nin de oyuncu ile ilgilendiği iddiaları ortaya atılmıştı. D'avila, bu söylentilere ise, "Fenerbahçe transfer için devreye girmedi. Bu yöndeki bilgiler, haberler doğru değil." cevabını verdi.

BELHANDA'YA TEKLİF VAR MI?

Galatasaray'ın yıldız ismi Belhanda'ya bir çok Arabistan kulübünden teklif olduğu iddialarına ise, "Belhanda ile ilgili bir teklif yok. Galatasaray'dan görüşmemiz için bir çağrı gelirse bir araya geliriz. Böyle bir durum gerçekleşmedi. Her dönem ayrılacağı yönünde haberler çıkıyor. Oradaki durum nedir? Bunu tam olarak bilmem için de kulüple görüşmemiz gerecek. Sadece Belhanda konusu değil, beni ilgilendiren tüm konularla ilgili Galatasaray ile bir görüşme yapma durumumuz olabilir." dedi.