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01 Ocak 2020, Çarşamba
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Florya için açıklama

Florya için açıklama

G.Saray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yeniden kulübe kazandırıldığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 itibariyle tamamlanarak, Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden kulübümüze kazandırılmıştır" denildi.

G.Saray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yeniden kulübe kazandırıldığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 itibariyle tamamlanarak, Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden kulübümüze kazandırılmıştır" denildi.
  1. 1.1.2020
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