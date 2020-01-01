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01 Ocak 2020, Çarşamba
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En yüksek harcama Cimbom’a

En yüksek harcama Cimbom’a

Federasyon, ocak ayı harcama limitlerini belirledi. Galatasaray 451.6 milyon TL ile zirvede yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yıl ilk kez Kulüp Lisans Talimatnamesi ile yürürlüğe koyduğu Takım Harcama Limitleri açıklandı. Ara transfer dönemi öncesi Süper Lig kulüplerinin bu limitlere göre harcama yapacağı verilerde Galatasaray 451.6 milyon TL ile en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Ara dönemde Beşiktaş 275.3, Fenerbahçe'nin ise 224.7 milyon TL harcayabilecek. Antalyaspor 59 milyon 355 bin 91 TL ile en az harcama limiti bulunan ekip oldu.
  1. 1.1.2020
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