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01 Ocak 2020, Çarşamba
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Emre Mor Lazio’ya

Emre Mor Lazio’ya

Terim'in beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle gözden çıkardığı Emre Mor, Lazio ile görüşüyor. 22 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde Roma'ya giderek İtalyan yöneticileriyle görüşeceği öğrenildi. Emre 16 karşılaşmada ne gol, ne de asist üretebildi.

Terim'in beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle gözden çıkardığı Emre Mor, Lazio ile görüşüyor. 22 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde Roma'ya giderek İtalyan yöneticileriyle görüşeceği öğrenildi. Emre 16 karşılaşmada ne gol, ne de asist üretebildi.
  1. 1.1.2020
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