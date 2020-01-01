Emre Mor Lazio’ya
Terim'in beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle gözden çıkardığı Emre Mor, Lazio ile görüşüyor. 22 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde Roma'ya giderek İtalyan yöneticileriyle görüşeceği öğrenildi. Emre 16 karşılaşmada ne gol, ne de asist üretebildi.
Terim'in beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle gözden çıkardığı Emre Mor, Lazio ile görüşüyor. 22 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde Roma'ya giderek İtalyan yöneticileriyle görüşeceği öğrenildi. Emre 16 karşılaşmada ne gol, ne de asist üretebildi.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
prev next
Emre Mor Lazio’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.